Auch in Zeiten von Corona ist der BV Niederrhein des Ring Deutscher Bergingenieure nicht tatenlos. In Online-Sitzungen wird die Vereinsarbeit weiterhin gelenkt und gesteuert. Die Kameraden sind weiterhin auch für Ihre Mitglieder unterwegs. So wurde in einer der vielen Bildschirm-Sitzungen die Unterstützung des gemeinnützigen Vereins „Wunderfinder“ beschlossen.

Im Februar diesen Jahres fuhren dann unser 1.Vorsitzender Silvo Magerl mit dem Geschäftsführer Andreas Klare zum Stützpunkt der „Wunderfinder“ in Dinslaken. Sie wurden dort von der 2.Vorsitzenden des Vereins, Frau Bianca Lakomski, herzlich begrüßt. Ihr war es eine große Freude den gemeinnützigen Verein mit seinen selbstgestellten Aufgaben vorzustellen.

Der Verein „Wunderfinder“ besteht zu 100% aus ehrenamtlich tätigen Personen, die mit viel Herz und Engagement den bedürftigen Mitmenschen aus Dinslaken z.B. warme Mahlzeiten ermöglichen und ihnen dringend benötigte Kleidung vermitteln. Um dieses so umsetzen zu können bedarf es vieler Arbeit und Koordination im Hintergrund. Die Kleidung und sonstige Artikel werden von spendenbereiten Mitbürgern zur Sammelstelle oder zu Sammelcontainern gebracht um sie anschließend zu sortieren, zu verwalten und schließlich an die bedürftigen Mitbürger – auch am Bahnhof - weiter zu vermitteln.

Auch bei Essensausgaben am Bahnhof muss der Einsatz der freiwilligen Mitarbeiter geplant werden – hierzu gehört zu der Essen-Abholung beim Caterer oder den freiwillig kochenden Gastronomen auch das Aufstellen von Tischen und Stühlen im Bahnhofsbereich … Getränke wie Kaffee und Tee müssen vorbereitet werden und schließlich muss auch alles wieder gereinigt und verpackt werden. Sehr viel Logistik !!!

Frau Bianca Lakomski stellte mit Ihren anwesenden Helferinnen nochmals die Wichtigkeit der Organisation von Sach-und Kleiderspenden, des Betriebs des Vereinsbusses, der Sammelstelle und der Kleiderkammer dar und beschrieb sehr eindrucksvoll die 2 Gruppen in der Bevölkerung, deren Bedürftigkeit immer weiter steigt:

Die steigende Zahl von Senioren in Altersarmut und die immer weiter steigende Zahl von Alleinerziehenden !!! Der Anteil der Kinder, die in Hartz 4 aufwachsen, beträgt ca. 40%

Aufgrund dieser Situationen werden ständig Hygieneartikel, Decken, Kleiderspenden, Spielzeug- aber auch Schlafsäcke und Rucksäcke gerne entgegengenommen.

Nach diesen so ausführlichen Erklärungen übergab unser 1.Vorsitzender Silvo Magerl ein Laptop samt Zubehör für die Vereinsarbeit und zusätzlich 100 Tafeln Schokolade für die Bedürftigen.

Unter der Webseite https://wunderfinder-dinslaken.de finden Interessierte weitere Angaben zu dem gemeinnützigen Verein.

Euer

Jochen Auberg