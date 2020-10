Am 30. Oktober lädt der Fachdienst Kinder- und Jugendförderung der Stadt Dinslaken alle Interessierten zu einer kostenlosen Lesung ins Dachstudio über der Stadtbibliothek Dinslaken ein. Sexualtherapeut und -pädagoge Carsten Müller liest aus seinem aktuellen Buch „Sex ist wie Brokkoli, nur anders“, ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie.

Was hat Brokkoli mit Sex zu tun? Erst einmal gar nichts, aber über Gemüse redet man in der Familie ganz unbefangen, über Sexualität nicht – dabei wäre genau das richtig, findet Müller. Carsten Müller erklärt, wie man die Scheu überwinden kann, und gibt ganz praktische Handlungsanweisungen, so dass die Gäste am Ende über Sex genauso unverkrampft sprechen können wie über Brokkoli.

Carsten Müller war bereits in verschiedenen TV-Sendungen zu Gast. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Praxis für Sexualität in Duisburg.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Im Dachstudio gibt es derzeit eine reduzierte Sitzplatzzahl, deshalb wird um eine vorherige Anmeldung unter Angabe der Personenzahl gebeten – per E-Mail an lisa.brandenberg@dinslaken.de oder telefonisch unter 02064-66407.