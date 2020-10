Mit einem Nachholtermin für das Konzert des Fuchsthone Orchestra, das im März ausfallen musste, startet die Jazzinitiative Dinslaken in die neue Konzertsaison. Die Abo-Tickets und die im VVK erworbenen Tickets behalten für diesen Termin ihre Gültigkeit.

Die andauernde Pandemie fordert die Kreativität der Konzertveranstalter und erfordert vom Publikum eine neue Flexibilität: Die „Stammspielstätte“ Ledigenheim in Lohberg wird in der kommenden Saison nur noch selten genutzt. Abonnenten und regelmäßige Konzertbesucher der Jazzreihe werden gebeten, genau auf die Ankündigungen und neuen Spielorte zu achten. Für die außergewöhnlich große Besetzung des Fuchsthone Orchestras wurde daher auch die Aula im GHZ gewählt. Auf Wunsch der Band wird das Konzert ohne Pause stattfinden.



Keine Stehplätze

Die Jazzinitiative hat sich grundsätzlich dazu entschieden, die Möglichkeiten aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung zum Beispiel in Bezug auf Abstandsregelungen nicht zu nutzen. Bis auf weiteres werden daher bei allen künftigen Konzerten Plätze mit entsprechendem Abstand von 1,50 Meter vorgesehen. Es wird vorrangig Zweierplätze und eine ausreichende Anzahl Einzelplätze geben. Stehplätze wird es nicht geben. Vor Ort gelten die zurzeit üblichen Regelungen in Bezug auf Desinfektion, Abstandswahrung oder Maskenpflicht (mit Ausnahme am jeweiligen Sitzplatz).

Eine ausreichende Belüftung der Veranstaltungsräume über Fenster/Türen und geeignete Lüftungsanlage ist gewährleistet. Ein Catering wird vor dem Konzert angeboten.

22 Kölner Künstler

„Grandios!“ waren laut Presse und Publikum bereits die Premierenkonzerte im vergangenen Jahr und keinen geringeren Anspruch haben die beiden Bandleaderinnen Christina Fuchs und Caroline Thon und ihr Large Ensemble an die Konzerte im zweiten Teil ihrer Tour.

Das Fuchsthone Orchestra vereint 22 herausragende und vielfach ausgezeichnete Kölner Musiker und steht für einen neuen, orchestralen Sound, der genrespezifisch über bisherige Grenzen hinauswächst und den Zuhörer auf eine spektakuläre Klangreise mitnimmt.

Die beiden Komponistinnen Christina Fuchs und Caroline Thon sind führende Vertreter für den aktuellen, großformatigen Jazz und verfügen über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit der Leitung großer Klangkörper (United Women’s Orchestra, Thoneline Orchestra, Soundscapes Orchestra).

Überraschend frisch sind ihre Ideen für ein neues, gemeinsames Ensemble, das mit Elektronik als tragendem Element weit über die Begriffe Big Band und zeitgenössischen Jazz hinaus geht.

Der Veranstaltungsort ist die Aula im Gustav-Heinemann Schulzentrum, Kirchstraße 63, Dinslaken. Los geht es am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Preise: Vorverkauf: 18 Euro / 14 Euro* / 7 Euro** - Abendkasse: 22 Euro / 18 Euro* / 10 Euro**



Hintergrund:

Die Jazzinitiative möchte insbesondere auch jungen Menschen und denen, die sich regelmäßige Konzertbesuche finanziell nicht erlauben können den Zugang zu der Musik, für die sie sich engagiert, ermöglichen. Daher gibt es seit der Saison 2018/19 eine überarbeitete Gliederung bei den Eintrittspreisen. Drei Kategorien sollen möglichst fair allen Interessierten den Eintritt möglich machen.

•Die Kategorie ermäßigte Karten bei den Tageskarten umfasst

* Personen mit Schwerbehinderten-Ausweis ab 70% (GdB), Bezieher von SGB II und SGB XII

** Schüler, Studenten, Azubis, Personen im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ), Bundesfreiwilligendienst (BFD) (mit gültigem Ausweis)

Karten gibt es an diesen Vorverkaufsstellen:

Stadtinformation Dinslaken

Ritterstraße / Ecke Althoffstraße

46535 Dinslaken

Tel. 02064/66-222

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr

(November bis März )

Im Internet unter www. reservix.de

Über Reservix können Sie auch print@home-Tickets erwerben.

Die print@home-Tickets können Sie bis kurz vor der Veranstaltung bequem von zu Hause aus buchen und ausdrucken. Keine Wartezeiten an der Abendkasse.