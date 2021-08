Die Bühnenbändiger sind eine junge Amateur-Theatergruppe aus Dinslaken. Seit 2017 proben sie jedes Jahr drei Wochen der Sommerferien Tag und Nacht an einem Stück, das dann einige Male aufgeführt wird. Dieses Jahr soll nicht nur das letzte Bühnenbändiger-Projekt stattfinden, sondern es wird auch das fünfjährige Jubiläum gefeiert.

Die Aufführungen sind jeweils am 15. August um 19 Uhr (Theater halbe Treppe, Open Air), am 4. September um 16 Uhr (Theater halbe Treppe, Open Air) und am 2. Oktober um 16 Uhr (Dachstudio). Das Stück handelt vom Leben der „alten Frau“. Wer genau diese alte Frau wohl sein mag und was das wirre Zeitwesen bei dem Ganzen für eine Rolle spielt, gilt es zu erfahren. Gezeigt wird die rund 60-minütige Produktion im Rahmen des Dinslakener Schul- und Amateurtheaterfestivals, gefördert durch die Stadt Dinslaken. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtinformation am Rittertor und in allen Reservix-VVK-Stellen sowie unter www.stadt-dinslaken.reservix.de. Für den Eintritt benötigt man einen Nachweis der vollständigen Impfung, Genesung oder einem maximal 48 Stunden alten negativem Corona-Bürger-Test.