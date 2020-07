Mit verschiedenen Kulturschaffenden hat sich DIN-Event zusammengeschlossen, um gemeinsam ein breit gefächertes Programm auf die Beine zu stellen. Comedians, Bands und Solo-Virtuosen wechseln den Sommer lang einander ab. Auch an diesen Tagen wird es interessant.

Am heutigen Donnerstag wird es poetisch ab 19 Uhr. Poetry Slam im Dinslakener Burgtheater - die Moderation übernehmen Tobias Reinartz und Anna Conni. Die Slammer und Slammerinnen treten mit selbst verfassten Texten gegeneinander an. Karten können Online bei reservix.de sowie an allen Reservix-Vorverkaufstellen erworben werden.

Cat Ballou kommt am Freitag um 20 Uhr ins Burgtheater

Die Kölner Cat Ballou begeistern seit über 20 Jahren mit ihrem Mix aus Rock und Pop die Fans. In Dinslaken sind sie am Freitag im Burgtheater zu hören. Ihre Musik ist moderner, jüngerer Pop internationaler Prägung. Auf Kölsch singen sie, weil sie von hier sind und in ihrer Sprache authentisch ausdrücken können was sie fühlen, selbst wenn es da manchmal, kein Wood jit. Karten gibt es bei der Stadtinformation, Eppinghovener Straße 18, und online unter reservix.de.

Der Samstagabend gehört ab 20 Uhr Still Collins.

Still Collins ist einer der renommiertesten Acts der europäischen Tributeband-Kultur, die mit Songs von Phil Collins und Genesis überzeugen.

Karten gibt es bei der Stadtinformation, Eppinghovener Straße 18, und online unter reservix.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein entsprechendes Hygienekonzept eingereicht und genehmigt worden ist. Plätze, zwischen denen Plätze freigelassen werden müssen, sind bis zu 1100 vorhanden. Insgesamt würden 2000 Menschen Platz finden.