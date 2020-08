Das schöne Fest

Das schöne Fest ist nun verklungen,

mit Freude denkt man dran zurück

und wenn ein Fest auch gut gelungen,

dann waren's Stunden voller Glück.

Ein herzlich Danke an die Gratulanten,

an alle, die sich so viel Müh gemacht,

besonders den Verwandten, Freunden und Bekannten,

für all das Schöne und Geschenke - Pracht.

Nun lässt sich nur noch davon zehren,

was man niemandem nehmen kann,

wenn diese Stunden auch nie wiederkehren,

bleibt doch Erinnerung daran.

Walburga Schild-Griesbeck