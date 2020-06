Unter Einhaltung aller Vorgaben des Corona-Schutzes kann wieder Live-Kultur stattfinden. Daher starten das Team der Dinslakener Stadtverwaltung und die DIN Event GmbH am Freitag, den 12. Juni, offiziell die Dinslakener Sommerkultur im Burgtheater.

Auch unter Einhaltung aller Abstandsregeln ist hier Platz für 354 Kulturinteressierte. Eine Bühne wird aufgebaut und steht von Mitte Juni bis Anfang August. Kreative, die sich noch gern beteiligen möchten, können sich an den Fachdienst Kultur der Dinslakener Stadtverwaltung wenden – per E-Mail an kultur@dinslaken.de.

Teile des Dinslakener Kulturangebotes aus der aktuellen Spielzeit finden nun im Burgtheater Platz und müssen nicht komplett entfallen oder in die Wintersaison verschoben werden. So gastieren sowohl Hans Gerzlich als auch Robert Grieß mit ihren Kabarett-Programmen dort und nicht im Dachstudio. Auch ein klassisches Konzert mit Bernhard Bücker ist für Mittwoch, den 1. Juli, in Planung. Kindertheater ist ebenfalls geplant. Am Sonntag, den 21. Juni, zeigt die Burghofbühne Dinslaken ihr Stück „Zottelkralle“ um 15.30 Uhr. Auch die Kinderferientage-Stücke werden jetzt auf der großen Bühne gespielt.

Weitere Veranstaltungen sind derzeit noch in Planung, genaue Termine stehen noch nicht, werden aber zeitnah online unter www.dinslaken.de/sommerkultur veröffentlicht. Ein Klick lohnt sich.

Weitere Infos zum Kabarett mit Hans Gerzlich am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, im Burgtheater:

Gleich am Auftaktwochenende werden im Burgtheater die ursprünglich für das Dachstudio geplanten Kabarett-Abo-Veranstaltungen mit Hans Gerzlich gezeigt. Da das Platzangebot im Burgtheater ausreichend ist, spielt Hans Gerzlich sein Programm „Und wie war Dein Tag, Schatz?“ – Bürogeflüster-Kabarett – nur am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni, jeweils um 19 Uhr. Alle Kundinnen und Kunden der Kabarett-Reihen der Stadt Dinslaken wurden bereits angeschrieben. Alle Samstag-Abonnentinnen und Abonnenten sind auch für Samstag geplant.

Alle Abo-Besitzer und Besitzerinnen von Freitag und Sonntag sind für Sonntag eingeplant. Alle Kundinnen und Kunden, die Karten im freien Verkauf erworben haben, können zu der Sonntagsvorstellung kommen. Bisherige Eintrittskarten oder Abonnementausweise müssen mitgebracht werden. Auch erforderlich ist ein Eintrag in eine Liste nach Corona-Schutzverordnung. Diese Liste kann vorab zu Hause ausgefüllt werden und steht unter www.dinslaken-live.de zum Download bereit.

Eine Regenausweichung ist nicht geplant. Vor und während der Veranstaltungen gelten die üblichen Abstandsregeln, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem Veranstaltungsgelände verpflichtend, nur am festen Sitzplatz kann er abgenommen werden.