Der MGV Liederkranz Barmingholten 1889 veranstaltet am Sonntag, den 24. April 2022 in der KTH in Dinslaken ein besonderes Konzert mit herausragenden Künstlern.

Dem ältesten nicht kirchlichen Dinslakener Männerchor ist es gelungen mit Thomas Heyer, Michael Kurz und Stefan Lex drei Tenöre der Extraklasse für ein wirklich außergewöhnliches Konzert nach Dinslaken zu bekommen. Die Sänger stecken ihre Zuhörer an mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für die Oper. Die Besucher werden erinnert an das große Original-Tenor-Trio Pavarotti-Domingo-Carreras. Die unterschiedlichen Timbres der drei stimmgewaltigen Tenöre, die zudem ein ansteckender Sinn für Humor verbindet, erklären ihre Beliebtheit auf den großen Bühnen des Landes. Ihr Programm umfasst Highlights wie: Nessun dorma, O sole mio, Una furtiva lagrima, La donna e mobile, Funiculi-Funicula, Amapola, Granada und viele mehr. Einfühlsam begleitet werden die strahlenden Tenorstimmen, die sowohl solistisch als auch mit geballter Kraft gemeinsam singen werden von der preisgekrönten Pianistin Sigrid Althoff, die ein ganzes Orchester ersetzt und mit ihrem einzigartigen Anschlag die Zuhörer verzaubert. Dazu wird der MGV Liederkranz, verstärkt mit Projektchorsängern, unter der Leitung von Stefan Büscherfeld eigene Beiträge passend zum Programm präsentieren. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Saaleinlass 16:30Uhr.

Karten zum Preis von 20€ sind bei info@mgv-liederkranz.de, unter Tel. 02064 1660792 oder an allen Vorverkaufsstellen zzgl. VVK-Gebühren erhältlich.