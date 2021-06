Vieles geriet in Vergessenheit,

so auch manche von uns



„1,50 Meter Abstand, bitte!“ – ein Satz, den wir im vergangenen Jahr oft lesen und hören mussten. Die Welt wurde neu angeordnet, es wurden Sicherheitsabstände geschaffen und die Menschen mussten zwangsläufig weiter auseinanderrücken. Räume aller Art wurden ausgedehnt und es entstand ein Platzproblem.

Also musste man auf Dinge verzichten, vieles geriet in Vergessenheit, so auch manche von uns. Das müssen drei junge Mädchen schlagartig feststellen, als sie plötzlich an einem unbekannten Ort aufwachen, weil ihre Eltern eines Tages einfach vergessen haben, sie aufzuwecken.

Sie merken schnell, dass sie nicht die Einzigen sind, die sich in dieser Parallelwelt aus seltsamen Kästen befinden. Doch viel wichtiger: wie kommen sie dort wieder heraus?

Kostenlose Veranstaltung der Burghofbühne

Eine Kurzverfilmung über die Spuren der Pandemie, eine Welt ohne Eltern und ein Weg aus dem "Gefangensein", der vielleicht nicht immer aus etwas Greifbarem besteht …

Die Veranstaltung findet kostenlos im Rahmen eines Zoom-Meetings als Filmpräsentation mit anschließendem Nachgespräch statt.

Daten und Anmeldung

Der Ausstrahlungstermin ist Dienstag, 15. Juni, um 18 Uhr und dauert etwa 80 Minuten.

Anmeldung und Erhalt der Zugangsdaten bis zum 14. Juni bei Lea Krell: krell@burghofbuehne-dinslaken.de. Weiteres auf www.burghofbuehne-dinslaken.de.