Im Dachstudio des Dinslakener Stadtbibliothek wird vom 17. bis 19. September Kabarett mit Eva Eiselt angeboten.



Aus dem Inhalt: Das Leben ist eine riesengroße Schrankwand. Wer in Schubladen denkt, hat schnell ein Brett vor dem Kopf. Und wieso auch nicht? Wenn alle immer und überall auf ihre Smartphones starren, ist Holz zumindest haptisch eine Erweiterung des Horizonts. Eva Eiselt findet: Es ist Zeit für den Tag der offenen Schublade und krempelt unseren handelsüblichen Laden einfach mal auf links.

Drei Termine

Die Kabarettveranstaltung „Eva Eiselt – Wenn Schubladen denken könnten“ findet zu folgenden Zeiten im Dachstudio über der Dinslakener Stadtbibliothek statt, und zwar am Freitag, 17. September, um 20 Uhr; am Samstag, 18. September, um 20 Uhr und am Sonntag, 19. September, um 19 Uhr. Die Eintrittskarten können im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 9 Euro) in der Stadtinformation Dinslaken, in allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter https://stadt-dinslaken.reservix.de sowie unter www.reservix.de erworben werden.