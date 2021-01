Wie überall und allerorts stehen auch beim Förderverein Herz-Jesu-Kirche Oberlohberg die Räder still. Die Mitgliederversammlung mit dem traditionellen Grünkohlessen und alle angedachten Kulturveranstaltungen können immer noch nicht stattfinden.



Auch die vom Januar in den Februar aufgeschobene Vorstandssitzung fällt wieder in die Zeit des aktuell verlängerten Lockdowns. So wurde sich auf die Suche nach Alternativen gemacht und man wurde tatsächlich fündig: Der Förderverein engagiert Musiker zur Verschönerung und Bereicherung der Gottesdienste, die immer freitags um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Oberlohberg stattfinden.

Angefragt hierfür wurden Cesare Siglarski, Gitarre, für den Monat Februar, Gabriele Kortas-Zens, die gemeinsam mit Juri Dadiani den Monat März besetzt, und Dorit Isselhorst, bekannte Flötistin aus Dinslaken, die ihre Bereitschaft für den Monat April zusicherte.

Die Planung beschränkt sich einstweilen auf diese drei Monate. Danach wird geprüft, was weiterhin möglich oder nicht möglich ist.