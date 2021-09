Dinslaken Dinslaken ist in der Region die einzige Stadt, die eine eigene Frauenkulturreihe hat. Karin Budahn-Diallo, Gleichstellungsbeauftragte Dinslaken und Kordula Völker, Künstlerin, Vereinsvorsitzende und Mitgründerin der Kleinkunstakademie und des Theaters Halbe Treppe haben FrauKE vor 5 Jahren ins Leben gerufen.

FrauKE-Jubliäum

5 Jahre FrauKE, das sind 10 Spielzeiten, 30 Veranstaltungen und mehr als 40 wunderbare Künstlerinnen. Ob Newcomerin oder Bühnenprofi - ob aus Dinslaken, Hamburg oder Berlin - alle Wege führen zu FrauKE ins Theater Halbe Treppe in Dinslaken. Bei uns waren die Frauen mit ihrer Kunst hautnah zu erleben. Kabarett, Poetry, Musiktheater, Chanson, Zauberei, Lesung oder Clownerie. So viel Frauenpower gilt es angemessen zu feiern. Die Veranstaltungsreihe mit ihrem vielfältigen Angebot hat sich inzwischen einen festen Platz in den Herzen der kulturinteressierten Menschen in Dinslaken erobert und setzt im Theater Halbe Treppe unter dem Motto „klein aber fein“ besondere Frauenakzente. Dies ist ein Grund zum Feiern.

Geburtstagparty

FrauKE feiert die Geburtstagsparty am 02.12.2021 um 19.00 Uhr. Unseren Gästen bieten wir freien Eintritt, Getränke und einen leckeren Snack. Die Bühne ist offen, für die Frauen, die die Anderen unterhalten und auf diese Weise FrauKE feiern wollen.

Eine Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle unter Tel. 02064-66469 oder gs-office@dinslaken.de ist erforderlich.

Jubiläumsprogramm

Gestartet wird das Jubiläumsprogramm mit „Vita und Virginia“ am 30.09.2021 um 19:00 Uhr – eine szenische Lesung von Martina Brücker & Diana Reimann. „Ich bete Virginia Woolf schlicht an, das würde jeder tun.“ So beginnt das Theaterstück von Dame Eileen Atkins, das auf den rund 700 Briefen basiert, die sich die berühmten Schriftstellerinnen Vita Sackville-West und Virginia Woolf im Laufe ihrer 19-jährigen Liebesbeziehung geschrieben haben, sowie auf ihren Tagebucheinträgen. Entgegen früheren Meinungen war ihre Liebe kein kurzer Rausch und keine Episode, sondern eine lange, komplizierte und nicht selten quälende Geschichte. Die Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Martina Brücker hat den Text behutsam bearbeitet und spielt ihn zusammen mit Diana Reimann als szenische Lesung unter der Regie von Dorothee Wendt. Ein bewegender Abend.

In der zweiten Veranstaltung dreht sich alles um Audrey Hepburn „En Suite – Allein mit Audrey Hepburn“. Sie war nicht nur eine berühmte Schauspielerin und leidenschaftliche Tänzerin, sie war auch eine verletzliche Frau, die stetig auf der Suche nach einem erfüllten Leben war und der im Laufe ihres Lebens einige Steine in den Weg gelegt wurden. Mit ihrer intensiven und emotionalen Darstellung von Audrey Hepburn begeistert Daniela Michel ihr deutschlandweites Publikum. Die Veranstaltung findet am 28.10.2021 um 19.00 Uhr statt.

Die FrauKE-Abende finden an den jeweiligen Terminen um 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) im Theater Halbe Treppe statt. Karten im Vorverkauf sind für 12,00 € in der Stadtinformation und unter www.stadt-dinslaken.reservix.de und für 14,00 € an der Abendkasse erhältlich. Der Flyer FrauKE liegt wieder an vielen Stellen in Dinslaken aus.