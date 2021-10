Die Burghofbühne Dinslaken, Landestheater im Kreis Wesel, feiert am Sonntag, 3. Oktober, ihr 70. Jubiläum mit einem öffentlichen Fest im Tenterhof. Ab 16 Uhr beginnt die Feier mit Gästen aus Politik, Land, Stadt und Kreis, Zuschauer:innen sowie ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter:innen.

Die Burghofbühne nimmt ihren Geburtstag zum Anlass, um Danke zu sagen an alle Zuschauer:innen und Förder:innen, die ihr unverbrüchlich die Treue halten. „Gerade jetzt in dieser für die Theater so schwierigen Zeit möchten wir uns bei allen Menschen, die der Burghofbühne zur Seite stehen, ganz herzlich bedanken, gemeinsam zurückblicken und natürlich auf die Zukunft anstoßen“, kündigt Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne an.



Buntes Programm

Die Feier wird von einem bunten familienfreundlichen Programm aus Musik, Reden und Spielen wie dem Burghofbühnen-Quiz mit Mirko Schombert gerahmt. Auch für die Kleinsten wird etwas dabei sein (Ausschnitte aus der Kinderproduktion „Von der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat“). Es gilt die 3G-Regelung.