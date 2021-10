Joscho Stephan & Peter Autschbach sind ein Gitarrenduo der Extraklasse. Am Samstag, 15. Oktober, geben sie um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein Konzert im Ledigenheim Lohberg.

Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing: Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. Er versteht es wie kein Zweiter, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Pop liiert. Hier zeigt sich Stephans Stärke als kreativer Visionär. Und das begeistert das junge und alte Konzertpublikum gleichermaßen.

Genuss garantiert

Wenn Peter Autschbach zur Gitarre greift, ist Genuss garantiert. Seine internationalen Workshops sind ausgebucht, seine Lehrbücher sind überaus erfolgreich und seine ebenso zahlreichen wie brillanten Kompositionen bereichern die Gitarren-Szene. Im Dezember 2019 gewann er im Duo mit der Sängerin Samira Saygili den Hauptpreis "Deutscher Singer Preis" und eine Auszeichnung in der

Kategorie "Bester Gitarrist" bei der Veranstaltung "Deutscher Rock und Pop Preis" mit seiner Komposition „Holobiont".

Corona-Info-Kasten

"Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde, wir freuen uns, dass sowohl die wachsende Impfquote als auch die aktuell niedrige Inzidenz im Kreis Wesel für uns Veranstalter das Leben ein bisschen 'normaler' werden lassen. Wir bleiben weiterhin vorsichtig: Für unsere Veranstaltungen gelten die 3 G-Regeln. Im Saal des Ledigenheims arbeitet eine Belüftungsanlage, die Raumluft kontinuierlich austauscht. Vor und nach den Konzerten sowie in den Pausen wird der Saal zusätzlich durch das Öffnen der Fenster gelüftet. Sofern es das Wetter erlaubt, können Sie Ihr Pausengetränk auch gerne draußen genießen. Wir achten bei der Bestuhlung auf ausreichend große Abstände. Am Sitzplatz dürfen Sie Ihre Masken abnehmen. So steht einem entspannten Konzerterlebnis hoffentlich nichts im Wege! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihre Jazzinitiative Dinslaken e.V."

Tickets

Über Reservix sind print@home-Tickets erhältlich. Die print@home-Tickets können Sie bis kurz vor der Veranstaltung bequem von zu Hause aus buchen und ausdrucken. Somit entstehen keine Wartezeiten an der Abendkasse. Weitere Infos auch bei der Stadtinformation Dinslaken unter Tel. 02064/66-22. Die Karten kosten im VVK 19 Euro (ermäßigt 7 Euro) und Abendkasse 23 Euro (10 Euro).