Im kommenden Schuljahr startet erstmals die gymnasiale Oberstufe an der Comenius-Gesamtschule der Stadt Voerde. Die umfassenden Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Im Rahmen des Arbeitskreises „Oberstufe“ wurden die Grundzüge der Sekundarstufe II bereits festgelegt: Digitales Lernen, drei wählbare Leistungsschwerpunkte, enge Begleitung und Beratung sowie individuelle Fachlernzeiten. Die Oberstufenlehrerinnen und -lehrer, auf dem Foto vor dem zukünftigen Gebäude für die Oberstufe positioniert, können ein breites Kursangebot ermöglichen. Neben den klassischen Grund- und Leistungskursen soll in den Projektkursen interessengeleitet, kooperativ und mit Produktorientierung gearbeitet werden. Alle Eltern und Jugendlichen, die sich für die Möglichkeiten, Angebote und Organisation unserer Oberstufe interessieren, können sich den Informationsabend am 29.10.2020 bereits vormerken.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cge-voerde.de.