Das Team der Halbe Treppe lässt sich auch von Viren und Krisen nicht davon abbringen, Kleinkunst zu präsentieren. Das Gesundheitskonzept steht, die Genehmigungen sind da und die Kunstschaffenden freuen sich auf die wunderbare Atmosphäre auf dem Schulhof der Johannesschule.



Wie bezaubernd die Atmosphäre dort sein wird, können pro Abend 60 Zuschauende live erleben.

Mit Mindestabstand, Handhygiene und Tickets im Vorverkauf (kleine Abendkasse) ist alles sorgfältig fortbereitet. Mit gleicher Liebe zum Detail hat Programmchefin Kordula Völker das erste Festivalprogramm zusammengestellt.

Poetry Slam

Den Auftakt macht am Donnerstag 25. Juni um 19 Uhr die Poetry Slamerin, Sandra da Vina aus Essen. Die 31-jährige Poetin ist NRW Landesmeisterin im Poetry Slam, tourt seit 2012 durch Deutschland und die Schweiz und wurde mit ihrem Auftritt im Ebertbad im Februar diesen Jahres zum Shooting Star des Ruhrgebietsszene. Im Frühjahr 2014 erschien ihr Buch „Sag es in Leuchtbuchstaben“. Der Abend findet im Rahmen der FrauKE Reihe in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle statt.

Solokonzert mit Überraschungsgast

Am Freitag, den 26. Juni , 19.30 Uhr kommt Fuchsfeld (Anna Voßkamp) zurück nach Dinslaken und wir freuen uns auf ein sommerliches Konzert der charismatischen jungen Songwriterin mit Herz und Seele. Obwohl Fuchsfeld mittlerweile in Köln ihre eigene Band hat, kommt sie zu uns mit einem Solokonzert und wird einen Überraschungsgast mitbringen.

Stammgast mit dabei

Matthias Reuther ist mittlerweile Stammgast in der Halbe Treppe und hat sein Kommen für den das Festival am Samstag. 27. Juni um 19.30 sofort zugesagt. „Wenn ich groß bin, werd ich Kleinkünstler“ ist sein Motto des Abends, garantiert garniert mit aktuellen Texten zum aktuellen Kleinkunstnotstand.

Erna hat Besuch

Am Sonntag 28. Juni, startet um 15 Uhr mit der Kleinkunstshow „Erna hat Besuch“ das Festivalfinale. Gastgeberin Erna Coslowski begrüßt zum sommerlichen Variettenachmittag Zauberer Holger Glang, Clown Krümel und den Schlagwerker Nils Völker. Die MitmachShow von und mit Kordula Völker als Erna Coslowski hat sich mit dem besonderen BingoFlair mittlerweile vom Seniorenvergnügen zur Kinderbeglückung gesteigert. Mit dieser Hinterhofvariante werden vermutlich nun auch die Enkelinnen Schlange stehen.

Die Tickets zu 12,50 Euro sind nur im Vorverkauf bei der Stadinformation und im Internet auf www.reservix.de erhältlich. Die Sitzplätze sind nicht überdacht. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.