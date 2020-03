Schon mal darüber nachgedacht ein Weltraumheld zu sein, der zusammen mit einer Elfe und einem untoten Piraten die unterschiedlichsten Planeten bereist, um einen Droiden zu verfolgen, in den sich der Geist eines mächtigen Magiers geflüchtet hat.

Dann ist der Gratisrollenspieltag am 14. und 15. März ab 10 Uhr im ND-Jugendzentrum, Beethovenstraße 6-12 in Dinslaken genau das Richtige. Ausgerichtet von der Niederrhein Con kann man volle zwei Tage und eine komplette Nacht(mit Übernachtungsmöglichkeiten, bitte Schlafsack und Isomatte selbst mitbringen) in die verschiedenen Fantasie-Welten des Rollenspiels abtauchen, aber auch Brettspiele ausprobieren oder an Tabletop Turnieren teilnehmen. Sei ein Held oder der Bösewicht, rette die Welt oder zumindest einen Teil davon. Man kann tun und lassen was man will.

Das ND Heim übernimmt rund um die Uhr die

Versorgung mit leckerem Essen, Getränken und Snacks

und sorgt sogar für einem Schlafplatz, wenn doch irgendwann mal eine Pause angesagt ist. Und das alles, wie der Name bereits sagt, vollkommen Gratis.

Immerhin richtet sich der GRT einerseits an Händler und Vereine der Umgebung, um präsenter und aktiver wahrgenommen zu werden. Andererseits an Neulinge und erfahrene Rollenspieler, die am GRT eine niedrigschwellige Gelegenheit haben, (neue) Einblick in das Hobby zu bekommen. Das übergeordnete Ziel jedoch ist es, allen eine tolle Zeit zu ermöglichen, in die Welt der Fantasie abzutauchen und gemeinsam Spaß zu haben.

Einfach vorbeischauen und anmelden!

Beginn: Samstag, 14 März ab 10 Uhr, Ende der Veranstaltung am Sonntag, 15 März gegen 18 Uhr

Eintritt frei