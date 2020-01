Am Samstag, dem 28. März 2020 gibt es in Dinslaken wieder einen Hobby-Kunsthandwerkermarkt in der Neutor-Galerie. Zum Beginn des Frühlings und rechtzeitig vor Ostern gibt es wie schon bei den vergangenen Märkten sowohl Dekoratives als auch Nützliches für Haus und Garten, und Modisches von Klein bis Groß. Beleuchtete Deko, Floristik, Dinge aus Papier und auch Altpapier, Schmuck, Tiffany, Laubsägearbeiten, Vogelhäuser, Gemaltes, Marmoriertes, Glasmosaik, Objekte aus Autoteilen und vieles mehr kann angeschaut und auch gekauft werden.

Der Hobby-Kunsthandwerkermarkt ist von 10:00 - 18:00 Uhr geöffnet.

Die Hobby-Kunsthandwerker freuen sich auf viele interessierte Besucher, denen Sie auch gerne Fragen über ihr Hobby beantworten.

Informationen sowohl für Aussteller, als auch für Besucher gibt es unter: 01575 9344613 oder

Kunsthandwerk-dinslaken@t-online.de

Gerne können an Kunsthandwerk Interessierte auch im Obergeschoss der Neutor-Galerie die Kunstgalerie MaMaMoA besuchen. Hier gibt es ausschließlich Selbsthergestelltes zu fairen Preisen.

10 % des Umsatzes spenden die Künstlerinnen an das Projekt "Kind im Mittelpunkt", Förderverein der Kinderstation des Katholischen Krankenhauses in Dinslaken.

MaMaMoA ist Montags bis Samstags von 14:00 - 18:00 Uhr geöffnet.