Mit verschiedenen Kulturschaffenden hat sich DIN-Event zusammengeschlossen, um gemeinsam ein breit gefächertes Programm auf die Beine zu stellen. Comedians, Bands und virtuose Solisten wechseln den Sommer lang einander ab. Auch an diesen Tagen wird es interessant.

Wie angekündigt verlosen DIN-Event und der Niederrhein-Anzeiger 3x2 Karten für die DIN Guitar-Night am Freitag, 24. Juli. Tickets gibt es regulär für 17,50 Euro im Vorverkauf. Einlass ist um 19 Uhr. Wer gewinnen möchte, der schreibe uns bis Sonntag, 19. Juli, eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer mit "DIN Guitar" als Stichwort im Betreff an redaktion@niederrheinanzeiger-dinslaken.de. Es entscheidet das Los. Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir verlosen 3 x 2 Karten für die DIN Guitar-Night

Im Rahmen der Open Air-Reihe "Sommerkultur" von DIN Event findet am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr die DIN Guitar-Night statt. Die drei Musiker Peter Kroll-Ploeger, Georg Göbel-Jakobi und Peter Finger werden gemeinsam auf der Bühne stehen und neben Solo-Titeln auch einige Duette und Trio-Stücke, bisweilen mit Gesang, vortragen.

Peter Kroll-Ploeger ist DER deutsche Steelstring-Spezialist, ist weltweit unterwegs - Fans und Presse bescheinigen dem bekennenden Ruhrgebietler actionreiches Spiel mit dem nötigen Tiefgang und einer Prise Humor an der richtigen Stelle. Georg Göbel-Jakobi alias Ozzy Ostermann ist vielen von Herbert Knebel’s Affentheater bekannt, er präsentiert die ganze Bandbreite über Blues, Folk, Picking und Jazz. Peter Finger gilt seit Jahrzehnten als Integrationsfigur der europäischen Akustikgitarrenszene.

"Hauptsache es knallt" mit Robert Griess

Lustig wie nachdenklich wird es schon am kommenden Wochenende, wenn Robert Griess mit seinem Kabarett-Programm "Hauptsache es knallt" gastiert. Die Mischung aus Stand-up-Kabarett und komischen Figuren gibt es am Samstag und Sonntag, Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Tickets kosten 18 Euro und gibt es nur im Vorverkauf.

Am Dienstag, 28. Juli, um 20 Uhr ist Giora Feidman, der weltbekannte Klarinettist und zweifache Echo-Preisträger, zu Gast. Seit dem Mai 2020 ist er mit der Konzertpianistin Alina Kabanova auf Tournee. Der Eintritt beträgt hier 36,20 Euro.

Insgesamt kann sich das satte Programm der Sommerkultur sehen lassen. Dabei war es erst vor ein paar Wochen aus der Not heraus entstanden. Nach den Lockerungsmaßnahmen hätten sich alle Kulturschaffenden in Dinslaken zusammengesetzt und sich gefragt, was man machen könnte, teilt Anja Kebaier, Abteilung Event & Marketing, mit.

Programm läuft seit 25. Juni

Seit dem 25. Juni konnte man dann viele Angebote auf die Beine stellen, anfangs seien nur 350 Zuschauer im Burgtheater zugelassen worden, aktuell seien 1100 zulässig. Insgesamt würden 2000 Menschen Platz finden. Angenommen würden die Veranstaltungen sehr gut mit bis zu 600 Besuchern. Ein entsprechendes Hygienekonzept war eingereicht und genehmigt worden.

Karten gibt es bei der Stadtinformation, Eppinghovener Straße 18, und online unter reservix.de.