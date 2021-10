Am Sonntag, 7. November, feiert das Jugendstück „GRRRLS“ von Uta Bierbaum, Gewinnerin des Kathrin-Türks-Preises 2020, Premiere am Tenterhof der Burghofbühne Dinslaken. Zugleich wird an diesem Tag auch die Preisverleihung, die aufgrund der Corona-Pandemie in der letzten Spielzeit entfallen musste, nachgeholt. Am Vortag gibt es bereits die Möglichkeit, sich eine im Rahmen des Kulturrucksacks NRW stattfindende Vorpremiere der Inszenierung anzusehen.

Alle zwei Jahre verleiht die Burghofbühne gemeinsam mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, dem Förderverein der Burghofbühne und der Stadt Dinslaken den Kathrin-Türks-Preis an Autorinnen des Jugendtheaters. Der Kathrin-Türks-Preis ist nach der Gründungsintendantin der Burghofbühne benannt und unterstreicht die starke Gewichtung des Kinder- und Jugendtheaters in Dinslaken.

Fantasievoller Roadtrip

Uta Bierbaum ist Schauspielerin und Autorin, sie studierte Szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Mehrere ihrer Stücke erhielten Auszeichnungen und Preise. Mit „GRRRLS“ hat sie einen empowernden Roadtrip über drei Mädchen und Frauen verfasst, „eine fantasievolle, wilde und erfrischend unmanikürte Abenteuergeschichte, die den Welt- und Selbstzweifeln eines Mädchens an der Grenze von Kindheit und Jugend nachspürt“, so die Begründung der Jury. „Fetzig und frech sind die Figuren, die Sprache kräftig und voller sinnlicher Metaphern – schon der Titel fletscht die Zähne –, die Handlung erstaunt immer wieder durch Tempo, Skurrilität und Witz – und nicht zuletzt dadurch, dass und wie die Nebenfiguren von den Darstellerinnen einfach mitgespielt werden.“

Zusätzlich zur Premiere wird „GRRRLS“ bereits am Samstag, 6. November, um 18 Uhr in einer Vorpremiere im Rahmen des Kulturrucksacks NRW gezeigt. Das vom Land NRW finanzierte Programm bietet 10- bis 14-jährigen Kindern und Jugendlichen kostenlosen Zugang zu Kulturangeboten. Der Besuch von „GRRRLS“ wird ab 12 Jahren empfohlen.

Interessierte Jugendliche können sich sowohl für die Vorstellung als auch für den ebenfalls kostenlosen Workshop „Grrrls Power! Ein Workshop-Tag über Schönheitsideale und Empowerment“, der am 30. Oktober von 11 bis 16 Uhr an der Burghofbühne angeboten wird, unter kultur@dinslaken.de anmelden.

Weitere Informationen zur Inszenierung, dem Kartenverkauf und den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen unter: www.burghofbuehne-dinslaken.de.