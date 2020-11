Weil sich die Karnevalisten aus Dinslaken und Voerde doch noch ganz spontan etwas haben einfallen lassen, muss der Sessionsstart am heutigen 11.11. um 11.11 Uhr nun doch nicht, wie in der aktuellen Ausgabe des Niederrhein Anzeigers geschrieben, ins Wasser fallen. Die Narren trotzen der Pandemie und feiern trotzdem - allerdings ganz Corona-konform ausschließlich online beziehungsweise mit Abstand.

Stellen Sie sich vor, es ist Karneval - und kein Jeck hat was zu lachen. So passiert in den vergangenen Wochen: Bereits im September hatten die hiesigen Vereine in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass aufgrund der Corona-Pandemie in der Session 2020/21 keinerlei Veranstaltungen stattfinden würden. Und auch der Karnevalsumzug im Februar in Voerde wurde mit Blick auf die immer neuen Negativrekorde schon jetzt vorsorglich abgesagt.

Auf Karneval und Sessionsstart verzichten? Nein - nicht mit uns!

"Noch vor einem Jahr haben wir in der urweißen Hütte in Götterswickerhamm bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam die Eröffnung gefeiert. Wir haben zusammen getanzt, geschunkelt und gesungen. Momentan unter Coronabedingungen undenkbar. Aber auf eine Eröffnung der Session verzichten? Nein – nicht mit uns. Reicht ja schon, dass wir auf unseren heißgeliebten Karnevalszug verzichten müssen", schreibt der Vorstand des Voeder Karnevalsvereins in einer Mitteilung an seine Närrinnen und Narren. "Wir möchten gemeinsam mit Euch die Session eröffnen und feiern – aber halt anders, virtuell eben." Bedeutet: Um 19.11 Uhr am heutigen Mittwochabend laden die Voerder zu einer Sessionseröffnung via Videokonferenz ein. Auch der Niederrhein Anzeiger ist mit von der Partie und lässt sich Reden und Musik - gepaart mit bester Stimmung - nicht entgehen. "Für Musik sorgt Maddin, der fliegende DJ. Für Getränke und gute Laune müsst Ihr in diesem Jahr selbst sorgen", heißt es abschließend.

DKV grüßt online mit Collage

Und auch die Blau-Weißen vom Dinslakener Karnevalsverein haben sich etwas einfallen lassen: Für eine Collage, die online die Runde machen soll, haben sich die "Sterne" aufgestellt und schicken eine frohe Botschaft - verbunden mit dem Appell: Bleibt zuhause!

Der Situation nicht machtlos gegenüber stehen

Die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Rot Gold Dinslaken können und wollen den Sessionsstart ebenfalls nicht ausfallen lassen: "Als Rot Goldene können wir der Situation nicht machtlos gegenüber stehen. Um 20.11 Uhr kommt er aus seiner Kiste...! Zu sagen hat er immer was und nun eben das eine Mal, nur medial. Improvisiert und mit Abstand."

Übrigens: Unter dem Motto "Wir stehen zusammen 2020/21 - mit Abstand durch die fünfte Jahreszeit" bieten die Vereine in Dinslaken, Voerde und Hünxe sowohl Pins zum Anstecken als auch T-Shirts an. Die Pins zum Preis von 3,50 Euro sowie die T-Shirts zum Preis von 9,99 Euro sind bei den jeweiligen Vereinen erhältlich. Ein Teil des Gewinns soll als Spende dem Voerder Karnevalsverein für den nächsten Karnevalsumzug zugute kommen.