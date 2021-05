Nach einer Corona-bedingten Zwangspause gehen die Dinslakener Kinderkonzerte wieder an den Start. Gabriele Tackenberg, Vorsitzende des gleichnamigen Trägervereins stellte jetzt zusammen mit der Orchestermusikerin Imke Alers und dem Leiter der Dinslakener Musikschule e.V., Sebastian Rakow, die geplanten Konzertprojekte für die Spielzeit 2021/2022 vor.

Seit 2017 bringt der Verein Kindern in moderierten und bewegten Mitmach-Konzerten die klassische Musik nahe. Neben den Musikern und Sängern machen das Sponsoren, wie die Volksbank Rhein-Lippe und deren Stiftung Kreaktiv, die RAG Stiftung, der Lions-Club Dinslaken, die Firma Foto Wolff, der Dinslakener Filmclub, die Stadtwerke Dinslaken, das Lohberger Kultur- und Wirtschaftszentrum Ledigenheim, die Firma Foto Wolff möglich.

Schulhöfe als Konzertarenen

Ab Juni gehen auch die sogenannten Hofkonzerte des Vereins wieder an den Start. Sie finden jeweils vormittags auf den Schulhöfen Dinslakener Grundschulen statt. Bei diesen Konzerten geht es nicht nur um das Zu hören, sondern auch um das Mitmachen. Hier bewegt die klassische Musik der Nachwuchs im wahrsten Sinne des Wortes. Neben den kurzweiligen Schulhofkonzerten plant der Verein auch wieder große Konzerte. die jeweils mit einem Schülerworkshop verbunden sind. Es handelt sich dabei um 45-minütige moderierte Konzerte, die immer wieder samstags jeweils um 11:00 Uhr am 29. Mai 2021, am20. November 2021, am 19. März 2022 und am 21. Mai 2022 in der Ernst Barlach Grundschule Gesamtschule oder in der in der Kathrin-Türks Halle über die Bühne gehen. Die sinkenden infektionszahlen und der Fortschritt der impfkampagne machen Gabriele Tackenberg und ihrer musikalischen Mitstreiter zuversichtlich, dass die Dinslakener Kinder-Konzerte an den Erfolg der Vor-Corona-Jahre anschließen können. „Wichtig ist uns, dass wir auch jenen Kindern die klassische Musik näherbringen, die nicht in einem kultur- und bildungsnahen Elternhaus aufwachsen“, betonen Alers und Tackenberg. Dass der kleine, aber aktive Verein, der gerade mal rund 30 Mitglieder zählt, auf Sponsoren angewiesen ist, macht Imke Alers mit dem Hinweis deutlich, dass sich die Sach- und Personalkosten für die Kinderkonzerte und die ihnen vorausgehenden Schülerworkshops auf jeweils 4000 bis 5000 Euro summieren. In diesem Jahr hat der Verein auch Fördermittel aus dem Kulturfonds der Stadt Dinslaken beantragt. Eine Entscheidung steht aber noch aus.

Jahreszeitliche Musik

Auf dem Programm der jahreszeitlich gestalteten Konzerte stehen diesmal unter anderem Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi und Jean-Baptiste Abrang. Der Konzert-Eintritt ist wie immer kostenfrei. Aber die Karten müssen aus organisatorischen Gründen vorab bei der Dinslakener Stadtinformation am Rittertor unter der Rufnummer 02064-66231 bestellt werden. An den Kinderkonzerten der jetzt anlaufenden Spielzeit 2021/2022 wirken mit: das vom Musikschulleiter Sebastian Rakow dirigierte Kammerorchester Dinslaken, die Oboistin Imke Alters, die Violinistin Karin Nakayama, der Trompeter Jan Drees, das Bläser-Quintett der Dinslakener Musikschule und der von Kinderkonzert-Moderator Thorsten Baumann geleitete Shanty-Chor Hiesfeld. Mehr Informationen findet man im Internet unter: www.dinslakener-kinderkonzerte.de