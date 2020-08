Es gibt wieder ein Konzert in der Stadtkirche, natürlich mit Hygienebestimmungen und telefonischer Voranmeldung, aber: Am 13. September findet um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche die Soirée Musicale der Musikschule Dinslaken e. V. statt.

Konzert in der Stadtkirche

Felix Mendelssohn Bartholdy war nicht nur ein schon zu Lebzeiten berühmter Komponist, er hatte auch eine große Schwester, mit der sich über seine Kompositionen austauschen konnte. Und diese Schwester Fanny, die später den Maler Wilhelm Hensel heiratete, komponierte auch selbst. Ihre “Romantischen Stücke“ erwecken die Pianistinnen Elena Lebedeva und Olga Schonurova zum Leben. Barockes von Antonio Vivaldi mit Gesine Frey (Violoncello) und Ludger Höffkes (Klavier) ergänzen ebenso wie spätromantische Lieder von Sergej Rachmaninow das abwechlungsreiche Programm. Ein besonderes Stück allein schon der Besetzung mit der selten zu hörenden Kontrabassklarinette wegen ist Gérard Griseys Solostück „Abuis-Nout“ mit Kyusang Jeong als Solisten.

Der Eintritt ist kostenfrei. Aufgrund der Coronasituation gibt es Karten aber nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung im Evangelischen Gemeindebüro unter Tel.: 02064/603558 (Mo – Fr von 9 bis 12 Uhr)! Die Zahl der Sitzplätze ist coronabedingt verringert.

Vorher wählen gehen!

Das Konzert dauert etwa eine Stunde, es gibt keine Pause. Die Empfehlung des Musikschulleiters Sebastian Rakow, der auch durch das Programm führt, lautet: Frühzeitig Karten reservieren, am Konzerttag wählen gehen, um 17 Uhr das Konzert besuchen und anschließend zur ersten Hochrechnung zuhause sein.

Weitere Informationen unter www.musikschule-dinslaken.de