Kordula Völker zeigte sich in den letzten zehn Jahren fast ausschließlich von ihrer musikalischen und literarischen Seite. Dass sie auch nach zehn Jahren Liedermacherin noch politisches Kabarett kann, zeigt sie am Montag, 8. März, zum internationalen Frauentag mit ihrem Programm „Die Hälfte der Welt“.

Dier Dinslakener Künstlerin kehrt dabei zu ihren Bühnenfiguren zurück und bietet politisches Kabarett mit philosophisch-psychologischem Abgründen. Ob als Wiener Professorin Dr. Möbuis, als Kölner Altfeministin Kai oder als bayrische Gastwirtin Resi. Kordula Völker zeigt, was gutes Kabaretthandwerk ausmacht - überzeugende Figuren, stimmliche Vielfalt und feingeschliffene Texte mit satirischem Tiefgang. Zwischen diesen schauspielerischen Kabinettstückchen platziert sie ihre Lieder und schafft so einen Spannungsbogen, der über 70 Minuten auch bis in die heimischen Wohnzimmer trägt.

Aufgenommen wurde die Szenenrevue im Februar im Theater Halbe in Lohberg. Ausgestrahlt wird sie am 8. März um 19 Uhr als YouTube-Premiere im Rahmen der neuen Reihe „Studio 37“. Das besondere Premierenformat des YouTube-Kanals ermöglicht es, gemeinsam mit der Künstlerin und den anderen Zuschauenden über die Chat- und Kommentarunktion in Kontakt zu treten.

Zwei weitere Ausstrahlungen stehen für den 12. und 13. März jeweils um 19 Uhr auf dem Onlinekalender.