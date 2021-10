Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Werte leben – Vielfalt erleben“ bietet die Stadt Dinslaken eine kostenlose Lesung für alle Eltern, interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie pädagogischen Fachkräfte an.

Am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr stellt der Mitbegründer der Praxis für Sexualität Duisburg, Carsten Müller, sein Buch „Von wegen Bienchen und Blümchen! Aufklärung, Gefühle und Körperwissen für Kinder“ vor. Er gibt Aufklärungstipps für Eltern oder Erzieherinnen und Erzieher und hilft dabei, Kinder frühzeitig und richtig aufzuklären. Sein Ansatz zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass in seinem Buch auch moderne Familienbilder dargestellt werden. Kinder sollen zudem einerseits ermutigt werden, ihre eigenen Gefühle zu entdecken, aber auch lernen körperliche Grenzen zu setzen.

Für die Teilnahme gelten die 3G-Regel sowie alle notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen.

Bei Fragen steht Ines Noy aus dem Fachdienst der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Dinslaken zur Verfügung. Per Telefon ist sie erreichbar unter 02064/66407. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 27.Oktober per E-Mail an ines.noy@dinslaken.de oder telefonisch anzumelden.

Die Lesung wird unterstützt durch das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration.