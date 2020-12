Der Friedensplatz mit Blick auf das Europahaus - hinter mir das Amtsgericht -

Wir hatten vom Weihnachtsleuchten in Oberhausen gehört und uns im Lockdown auf den Weg gemacht, das Ereignis zu erleben. Unser Weg begann am Altmarkt und der Herz-Jesu-Kirche. Es war noch hell.

Herz-Jesu-Kirche aus Blickrichtung Altmarkt

Der Engel auf der Siegessäule auf dem Altmarkt

Wir gingen ein Stück die Marktstraße lang, bogen links in die Goebenstraße ein um schräg rüber zur Langemarckstraße zu kommen. Die gingen wir entlang bis zum Friedensplatz. Er bot sich uns im spätherbstlichem Gewand mit viel gefallenem Laub.

Friedensplatz mit Blick auf das Amtsgericht

Nahezu geleerte Brunnenanlage am Friedensplatz mit Blick auf das Europahaus. Anstelle des Europahauses (ein kompletter " Häuserblock") gab in in meiner Kindheit einen riesengroßen Spielplatz, den ich oft mit Oma und Schwester besucht habe. Allein durfte ich dort nicht hin.

Auch Blühendes gab es noch zu unserer Überraschung.

Blühendes am 17. Dezember 2020 am Friedensplatz

Wir warteten die einbrechende Dunkelheit ab und der Friedensplatz zog ein Festkleid an.

Bei einbrechender Dunkelheit zog der Friedensplatz ein Festkleid an.

Sowohl der Blick auf Amtsgericht als auch auf das Europahaus verwandelte sich farblich und gab eine völlig andere Atmosphäre wider.

Friedensplatz in Blickrichtung Europahaus. Linksseitig das Polizeipräsidium Oberhausen

Weiter ging unsere Tour über die Elsässer Straße in Richtung Marktstraße. Hell erleuchtet und klar bot sie sich uns.

Die Elsässer Straße in Blickrichtung Marktstraße. Linkerhand die Lichtburg. Die Straße war um 17:35 Uhr fast menschenleer - Lockdown -

Weihnachtsleuchten am "Juwelierhaus" - Blick in die Elsässer Straße in Richtung Friedensplatz

Wir gingen über die Marktstraße zurück in Richtung Herz-Jesu-Kirche und Altmarkt. An der Paul-Reusch-Straße überraschte uns die Fassade der ABC-Apotheke mit wechselndem "Fassaden-Gewand"

"Fassaden-Gewand" der ABC-Apotheke Ecke Marktstraße/Paul-Reusch-Str

Alternatives "Fassaden-Gewand" der ABC-Apotheke Ecke Marktstraße/Paul-Reusch-Str.

Angekommen am Ausgangspunkt unserer kleinen Tour stehen wir an der Herz-Jesu-Kirch in ihrem weihnachtsleuchtenden Festkleid. Hier habe ich eine etwas andere Perspektive gewählt.

Ein Blick nach oben an der Herz-Jesu-Kirche im Festkleid des Weihnachtsleuchten

Ich hoffe, die kleine Tour hat einen Einblick in das Oberhausener "Weihnachtsleuchten" gebracht. Wir sind nicht die komplette Strecke gegangen. Die hier gezeigte soll dem Vernehmen nach die interessantere gewesen sein.

Allen meinen Lesern und den Redakteuren des Lokalkompass Frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2021!