"Die zweite Strophe ist die mit der Geige", tönt es mir entgegen, als ich den Klassenraum betrete. Die Schülerinnen und Schüler der 3b der GGS Lohberg haben Imke Alers und Thomas Baumann zu Besuch. Zum vierten Mal proben die Grundschulkinder mit den Mitgliedern des Dinslakener Kinderkonzerte e.V. für ihren großen Auftritt.

Denn sie bereiten sich für ihren Auftritt beim zweiten Kinderkonzert in der Saison 19/20, dass unter dem Motto "Sounds of Dinslaken" steht, vor. "Kommt mit uns, gleich geht es los. Kommt mit uns, dass wird famos", singen sie zusammen und machen Lust auf das Konzert am kommenden Samstag, 1. Februar im Ledigenheim Lohberg. "Ein Kinderkonzert mit Musik aus dem Alltag", so erklären es die Musiklehrer. Und so haben Frau Alers und Herr Baumann die Schüler über die Weihnachtsferien beauftragt, Alltagsgeräusche mit dem Handy aufzunehmen. Eine raschelnde Chiostüte, Straßenverkehr oder Küchengeräusche und viele weitere Sounds haben die Kinder gesammelt.

Gemeinsam wurde auch die Performance für das Konzert erarbeitet. Was hört ihr, wenn ihr die Augen schließt? Vogelgesang, Jubel im Stadion und ganz leise eine Biene summen.. Mit unterschiedlichen Instrumenten, teils selbst gebaut, untermalen die Schüler Ihren Auftritt. Mit viel Freude und Kreativität haben die Klasse 3b mit Thomas Baumann und Imke Alers das Konzert vorbereitet. Es wird laut aber auch leise und das Publikum darf sich auf weitere Beiträge vom Bergmannschor Walsum, von den Mitgliedern des Dinslakener Kinderkonzerte Vereins und dem Ensemble CRUSH freuen.

Das Konzert ist kostenfrei, Eintrittskarten benötigen Interessierte dennoch. Die gibt es in der Stadtinformation am Rittertor. Die Dinslakener Kinderkonzerte sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet und beginnt 11 Uhr. Die Konzert-Patenschaft hat die RAG-Stiftung übernommen.