Die Minigolfanlage im Bergpark Lohberg wird von den Frauen des Boccia-Vereins weiterbetrieben. Das machte der Pressewart Peter Böer bei einem Gespräch in der Redaktion des Niederrhein Anzeigers deutlich.

Vorausgegangen war ein Antrag der UBV für den Rat des Stadt Dinslaken, in dem es darum gehen soll, zu prüfen, ob an dem Standort nicht ein Eiscafé oder ähnliches angesiedelt werden könnte.

In der Begründung des UBV-Antrags, der auch veröffentlicht wurde, wird darauf verwiesen, dass wohl in Frage stünde, ob die Minigolfanlage weiterbetrieben würde. Nun die deutliche Ansage: Nein, die Aussage sei nicht richtig.

Lediglich für dieses Jahr sei der Betrieb eingestellt worden, weil aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin eine bereits lange laufende Schließung erforderlich ist. Das geschah auf Anraten des Ordnungsamtes.

Außerdem sei von einem maroden Zustand die Rede. Dazu Böer: "Die Anlage wird ständig und auch zur Zeit von den Damen gepflegt und ist vollkommen in Ordnung, worauf die ehrenamtlichen Mitglieder der Frauengruppe sehr stolz sind."

Der jetzige Freizeitwert der Anlage sei nach wie vor groß. Während der Saison melden sich viele Gruppen an, auch für Kindergeburtstage und Sommerfeste, Kinderferientage und St. Martinsveranstaltung des Forums Lohberg.

Schließlich wehren sich die Frauen der Boccia-Gruppe noch gegen den Vorwurf, der Zustand der WC-Anlage wäre zu schlecht. "Sie ist hygienisch top und gepflegt", so Böer. Aber sie sei lediglich bei Anwesenheit der Frauengruppe geöffnet, weil sie keine öffentliche Toilettenanlage ist.

Wenn man die Tatsache, dass dort an Zäune gepinkelt würde - was der UBV wohl aber formulierte, damit in Verbindung bringe, sei das "nicht seriös", so Böer.