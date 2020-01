Mission Mann (Musiktheater)

Mit viel Musik, Livegesang, Frauenpower

und Witz geht es den Rollenklischees in

dem Musiktheaterstück „Mission Mann“ an

den Kragen. Zwei Freundinnen, wie sie unterschiedlicher

nicht sein könnten! Im Stück

„Mission Mann“, wie auch im echten Leben.

Beide Freundinnen sind auf der Suche nach

Mr. Right. Dabei sucht die eine ihn jedoch nur

für eine Nacht und die andere hingegen fürs

ganze Leben. Da kommt eine Anzeige in der

Zeitung gerade recht: „Daten Sie an 6 Tagen 6

top Männer“. Aber ob diese dann alle wirklich

so top sind? Ein turbulenter Datingmarathon

mit einigen Überraschungen für Bea (Anjuschka

Uher) und Nadja (Désirée Burger) beginnt.

Ein Musikal über die Liebe und die Freundschaft.

www.dr-r-burger.de

Ort der Veranstaltung: Theater Halbe Treppe, Teerstr.2 ( Eingang über den Schulhof Hauerstr.) 46537 DIN-Lohberg

Datum: 06.02.2020

Einlass: 18.00 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 22.00 Uhr

Eintritt: Vorverkauf 10,50 Euro / Abendkasse 12 Euro

Karten erhalten Sie an der Stadtinformation oder über reservix.