Die Aufräumfirma „Gebrüder Hempel“ rückt an, um endlich mal für Ordnung zu sorgen, besonders unter‘m Sofa, denn wie es da wieder aussieht! Aber außer Müll finden sie auch tolle Sachen: altes Gerümpel und wahre Schätze, die von den beiden sofort verhempelt werden.

Verpackt in ulkige Theaterszenen entsteht ein wildes Konzert aus selbstgeschriebenen Kinderliedern zum Mitmachen, Lachen und Zuhören. „Die Hempels“ sind das neue Musikprogramm von Stefan und Klaus Gwiasda vom Mathom Theater aus Melle. Die beiden Musik-Handwerker haben dazu Gitarre, Ukulele, Cajon und Trommeln mitgebracht.

Zu sehen gibt es die Aufführung am Mittwoch, 5. August, unter Einhaltung der Regeln zum Corona-Schutz ab 11 Uhr im Dinslakener Burgtheater. Der Eintrittspreis beträgt vier Euro und Karten sind online im Vorverkauf unter www.reservix.de erhältlich und beim Team der Dinslakener Stadtverwaltung in der Stadtinformation in der Eppinghovener Straße 18. Die Stadtinfo kann nur einzeln und nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Für Fragen ist die Stadtinfo telefonisch unter 02064/66222 erreichbar.