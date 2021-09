Wenn der Geliebte plötzlich anderen Frauen schöne Augen macht, werden die mit brennendem Herzen geschriebenen Liebesbriefe schon mal ein Opfer ganz anderer Flammen. So könnte man das Gedicht Gabriele von Baumbergs „Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte“ knapp zusammenfassen.

Oder man hört sich das von Mozart zu dem Text komponierte Lied in der Evangelischen Stadtkirche an: Am Sonntag, den 19. September, um 18 Uhr liegt in der Soirée musicale der Musikschule Dinslaken e. V. ein besonderer Fokus auf Wolfgang Amadeus Mozart: Neben dem schon erwähnten Lied singt Franziska Höffkes seine Vertonung von Goethes „Veilchen“ und Karin Nakayama spielt Paul Hindemiths Variationen über Mozarts „Komm, lieber Mai“ für Violine. Barocke Arien und romantische Kammermusik flankieren Mozart ebenso wie „Smile“, eine Komposition von Charlie Chaplin, die dem Schlussbild seines Films „Modern Times“ unterliegt. In einer Bearbeitung für Bassklarinette spielt Kyusang Jeong den Song, der später mit hinzugefügten Lyrics noch die Charts eroberte.

Der Eintritt ist kostenfrei. Es gelten die drei G-Regeln und Maskenpflicht bis zum Platz.

Weitere Informationen unter www.musikschule-dinslaken.de