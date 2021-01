Ab der kommenden Woche gibt es wieder kostenfrei neue Bastel- und Spaßangebote "to go" im ND-Jugendzentrum an der Beethovenstraße in Dinslaken.

Aus der Holzwerkstatt kann man sich einen Bausatz mit Anleitung für das sogenannte "ZickZack-Geschicklichkeitsspiel" abholen und dann zu Hause selbst zusammenbauen.

Auch aus der Töpferei kann man sich einen "Klumpen Ton" mitnehmen und dann nach beiliegender Anleitung daheim erbasteln. Oder aber man lässt seiner Fantasie freien Lauf und stellt selbst etwas Kreatives aus dem Ton her und bringt es dann zur angegeben Zeiten wieder zum Nd. Die Produkte werden dann professionell gebrannt und stehen dann wieder zur Abholung bereit.

Der Fantasie freien Lauf lassen

Des Weiteren besteht noch für alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, sich an einem Malwettbewerb zu beteiligen. Ein Thema wird nicht vorgegeben. Auch hier kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Die Bilder mit Namen und Adresse versehen und dann immer montags zwischen 12 und 14 Uhr am Nd-Haupteingang abgeben. Die Bilder werden dann in den Erkerfenstern des ND ausgestellt. Außerdem gibt es Preise zu gewinnen.