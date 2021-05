Klassische Musik tut gut. Sie bewegt und berührt. Sie verbindet, inspiriert und entspannt. Deshalb macht sich der Verein Dinslakener Kinderkonzerte seit 2017 dafür stark, dass Dinslakener Kinder die Klassik kennenlernen, auch und gerade dann, wenn ihr Elternhaus vielleicht nicht klassik-affin ist.

Nachdem die Corona-Pandemie den Dinslakener Kinderkonzerten 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, haben die Vereinsvorsitzende Gabriele Tackenberg und ihre musikalischen Mitstreiter, die Orchestermusikerin Imke Alers und ihr Mann Sebastian Rakow, der die Dinslakener Musikschule e.V. leitet, jetzt einen neuen Auftakt in Aussicht gestellt. Am 20. November 2021, am 19. März 2022 und am 21. Mai 2022 soll es wieder Kinderkonzerte zum Zuhören und Mitmachen geben. Die sinkendenden Infektionszahlen, die voranschreitende Impfkampagne und die finanzielle Unterstützung der Volksbank Rhein-Lippe, der RAG-Stiftung, des Lionsclubs Dinslaken, der Stadtwerke, Ledigenheim Dinslaken, des Filmclubs Dinslaken und der Firma Wolff machen es möglich.

Zuhören und Mitmachen

Alle moderierten Konzerte beginnen jeweils samstags um 11 Uhr und dauern 45 Minuten. Der Eintritt ist frei, die Freikarten müssen aber bestellt werden. Am 20. November heißt es in der Ernst-Barlach-Gesamtschule "Bunt sind schon die Wälder: Mit Antonio Vivaldi durch den Herbst." Weit geht es an gleicher Stelle, aber erst am 19. März mit "Musik von Hafen zu Hafen: Seemannsgarn und Windsbraut". Und am 21. Mai lernt das junge Klassik-Publikum in der Kathrin-Turks-Halle unter dem Titel: "Circus Veneziani" Musik mit Artisten und Clowns kennen. An den Kinderkonzerten der Nach-Corona-Spielzeit 2021/2022 wirken mit: Imke Alers (Oboe), Thomas Baumann (Moderation), Karin Nakayama (Violine), das von Sebastian Rakow geleitete Dinslakener Kammerorchester, das Bläserquintett der Musikschule Dinslaken e. V., der von Thomas Baumann geleitete Shanty Chor Hiesfeld und der Trompeter Jan Drees.

Die kostenlosen Kinder-Konzert-Ticket kann man bei der Stadtinformation am Rittertor unter der Telefonnummer: 02064-66231 bestellen.