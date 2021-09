Am Donnerstag, 16. September 2021 um 20 Uhr spielt die Burghofbühne „Tartuffe“ open air im Burgtheater Dinslaken im Rahmen der Sommerkultur 2021.

Das Publikum erwarten 80 flotte Minuten Komödie über den Heuchler und Betrüger Tartuffe, dem es dank seines messianischen Charmes eines Heilsbringers gelingt, sich im Haus von Orgon und seiner Familie einzunisten und unentbehrlich zu machen. Gegen alle Versuche, ihn zu entlarven, scheint Tartuffe gefeit zu sein.

„Ich bin sehr froh, dass es in Dinslaken mit der Sommerkultur ein so vielfältiges und umfangreiches Open-Air-Programm gibt. Wir zeigen unseren ‚Tartuffe‘ sehr gern genau in diesem Rahmen noch einmal. Durch die musikalische Leichtigkeit und den humorvollen Charme der Inszenierung ist es der perfekte Theaterabend für eine Veranstaltung im Freien“, freut sich Mirko Schombert, Intendant der Burghofbühne, auf den Abend.

Für das neue Ensemble-Mitglied Norhild Reinicke wird diese Aufführung auch zugleich die persönliche Premiere der Produktion. Sie übernimmt ab dieser Spielzeit die Rolle der Mariane. „Der ‚Tartuffe‘ an der Burghofbühne ist der erste Molière, in dem ich mitspiele. Es ist eine Übernahme, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn ich hatte große Lust, mich in diese Sprache und diesen Witz hineinzustürzen“, so Reinicke. „Ich finde, es ist eine rasante, kurzweilige und witzige Inszenierung und vor allem ist es eine Inszenierung, die uns Spielerinnen und Spielern erlaubt, uns da gemeinsam hineinzuwerfen in dieses Tempo und in diesen Spaß. Übernahmen sind ja immer eine etwas andere Herausforderung, weil man die Rolle übernimmt von einer anderen Person, die Wochen lang Zeit hatte, sie zu erarbeiten, das heißt einem fehlt in gewisser Weise der psychologische Unterbau für die Figur. Man muss in relativ kurzer Zeit den Spagat bewältigen, einerseits möglichst schnell Anknüpfungspunkte zu finden und die Figur für sich persönlich zu fassen bekommen und dabei aber andererseits die bestehenden Arrangements nicht zu stören. Bei ‚Tartuffe‘ hat mir das Ensemble diese Herausforderung sehr erleichtert. Es ist ein ganz tolles Miteinander und hat schon während der Übernahmeproben großen Spaß gemacht. Ich freue mich, das bald mit dem Publikum teilen zu können und noch dazu in so einer besonderen Spielstätte wie dem Burgtheater“, äußert sich Reinicke über die Produktion und den kommenden Auftritt.

Karten gibt es ab 16,50 Euro an der Stadtinformation am Rittertor und online unter "reservix.de". Im Burgtheater gilt als Corona-Schutzmaßnahme die 3G-Regelung.