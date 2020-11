Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft beginnt am Donnerstag, 26. November, der Verkauf der neuen RuhrKultur.Card sowie der RUHR.TOPCARD in der Dinslakener Stadtinformation am Rittertor.

Mit dieser Jahreskarte erhalten Inhaber in allen 21 RuhrKunstMuseen und bei zehn Kulturschatz-Partnerinnen und -Partner einmal freien Eintritt und an jeder der elf RuhrBühnen ein Vorstellungsticket zum halben Preis. Und on top: 50 Prozent Rabatt auf je ein Vorstellungsticket für die Festivals Ruhrtriennale, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, Klavier-Festival Ruhr, Mülheimer Theatertage NRW „Stücke“ und Ruhrfestspiele Recklinghausen.

Die RuhrKultur.Card kostet 45 Euro. Aufgrund der coronabedingten Schließungen der Kultureinrichtungen 2020 erhalten Inhaberinnen und Inhaber der RuhrKultur.Card 2020 eine Ermäßigung über 10 Euro für die Card 2021.

Damit kommt keine Langeweile auf

Und auch mit der RUHR.TOPCARD kommt keine Langeweile auf: Über 140 Ausflugsziele warten darauf, entdeckt zu werden – von den beliebtesten Attraktionen der Region bis hin zu echten Geheimtipps. Über 90 Freizeitattraktionen – darunter Zoos, Freizeitbäder, Museen oder industriekulturelle Highlights – können einmalig kostenfrei besucht werden.

Bei 59 Partnerinnen und Partnern ist der Besuch zum halben Preis möglich und dies beliebig oft. Ob aufregende Freizeitparks, sportliche Herausforderungen, ausgesuchte Vorstellungen von Theatern und Varietés oder einzigartigen Events, all dies gibt es zum halben Preis.

Die RUHR.TOPCARD kostet für Erwachsene 56 Euro, Kinder zahlen 36 Euro. Aufgrund der aktuellen Situation ist der Treuepreis für besonders treue RUHR.TOPCARD-Kundinnen und -Kunden von 50 Euro bis zum 28. Februar 2021 verlängert und ist beispielsweise gegen Vorlage einer RUHR.TOPCARD aus 2020 oder 2019 verfügbar.

Beide Karten sind ab dem 26. November 2020 in der Stadtinformation am Rittertor erhältlich. Bei Rückfragen hilft das Team der Stadtinfo gerne weiter – telefonisch unter 02064/66222 oder per E-Mail an stadtinformation@dinslaken.de.