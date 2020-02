Kabarettgruppe präsentiert "Schlimmes" in der Waldorfschule Dinslaken. Am Freitag 27. März, um 19.30 Uhr, präsentiert das Projekt „Vom Leben Lernen“ der Freien Waldorfschule Dinslaken, Eppinkstraße 173, einmal mehr ein Programm der Kabarettgruppe Restkultur.



Hieß es im vergangenen Jahr noch "Light-Kultur inne Schule", lautet es jetzt "Restkultur inne Schule".

"Schlimm" geht es zu in deren zwölftem Programm. Es steht schlimm um die Stadt: Schlimm um die Heimat, wenn der Boden verhökert wird, schlimm im Bildungswesen, schlimm, wenn menschenfeindliche Polemik ihre Anhänger sucht. Thematisiert wird all das und mehr in der letzten Kneipe am Ort. Dafür haben die Kabarettisten und Musiker die Bühne zur Thekenfront umgebaut. Die Schau spielt im Gasthaus „Zum schlimmen Eck“ statt. Der Wirt beklagt sein Los, seine Gäste sind die, die nicht nur am besten wissen, wie schlimm es schon ist, sondern besonders, wie schlimm es erst noch werden wird!

Das Publikum erfährt, warum Männer ihren Frauen die Wahrheit auf gar keinen Fall sagen können, was der Brand von Notre Dame mit dem Regierungspräsidenten von NRW zu tun hat, wie ein moderner Elektrischer Stuhl auf Folgen des Klimawandels gebaut und welche menschliche Problemzone die wohl Schlimmste ist.

Und so entlarven die von sich und anderen angeödeten Charaktere im alltäglichen Bla, wie schlimm es tatsächlich um sie selbst gestellt ist. In der Ankündigung heißt es: "In gewisser Weise ein Endzeitprogramm mit Augenzwinkern. Die ein oder andere augenzwinkernde Verwunderung über das Leben in der Waldorfschule ist sicher zu erwarten. Typisch Restkultur, sich treu und doch neu."