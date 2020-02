An Weiberfastnacht laufen die Herren der Schöpfung Gefahr, eines Teils ihrer Krawatten beraubt zu werden. So erging es auch dem Vorstandsmitglied der Nispa Reinhard Hoffacker in Dinslaken. Unter großem Beifall des Publikums sorgte Ihre Lieblichkeit Sandra I. dafür, dass Herr Hoffacker einen Teil seiner Krawatte einbüßte. Er gab gut gelaunt und wohlwollend ein Stück Stoff her.

Tradition



Die Frauen sind an Weiberfatnacht mit Scheren bewaffnet unterwegs ... und schnipp schnapp, ist die Krawatte ab. Als Entschädigung bekommen die Herren ein Bützchen auf die Wange und vielleicht auch einen Schnaps ? ...In Karnevalshochburgen sollte Mann also diese Tradition kennen und vorsichtshalber nicht mit einer sündhaft teuren Krawatte in den Tag starten.

Zu diesem Brauch habe ich hier Weiteres entdeckt:

"Schnipp schnapp Krawatte ab"

So ganz unproblematsich ist dieser Brauch allerdings nicht. Dazu habe ich diese Infos gefunden:

Krawatte abschneiden und mögliche Folgen