Am Sonntag, 15. März, präsentiert der in Dinslaken beliebte Sprecher Werner Seuken die Sherlock-Holmes-Lesung "Der Bund der Rothaarigen" um 16 Uhr im Frisörsalon "Hairstyling by Lutz", Averbruchstraße 81 in Dinslaken, die der Gitarrist "Cesare Acoustic" musikalisch umrahmen wird.

Der Eintritt beträgt sieben Euro. Die Einnahmen dienen als Spende für wohltätige Zwecke. Da der Frisörsalon mit ausreichend Sitzgelegenheiten ausgestattet werden muss, wird eine Anmeldung unter der 02064/9703755 empfohlen.

"Sherlock Holmes ist der bekannteste und bedeutendste Detektiv aller Zeiten. Der Schöpfer des genialen Kriminalisten, Arthur Conan Doyle, wurde mit seinen vier Romanen und 56 Erzählungen um Sherlock Holmes zu einem der populärsten und bestbezahlten Autoren der Welt. Mit seinen wissenschaftlichen Methoden der Verbrechensaufklärung ist der Detektiv der Polizei weit überlegen. Der Autor hielt die Erzählung „Der Bund der Rothaarigen“ für seine zweitbeste Sherlock-Holmes-Geschichte."