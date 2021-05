"Der Sommer wird heiß", versprechen Jens Kim und Alexander Krößner von DIN-Event. Wir sagen, wenn der Sommer sich von der Seite zeigt, wie er es bei der Programmvorstellung am vergangenen Mittag getan hat, kann dass durchaus stimmen.

Nach der langen kulturellen Durststrecke wir es Zeit für Events. Diese sollen in Dinslaken von Juli bis September im Burgtheater laufen. "Statt der 1.840 Sitzplätze die unser schönes Burgtheater bietet, können wir in den Sommermonaten Open Air Veranstaltungen für bis zu 1.000 Menschen bieten", freut sich Alexander Körner, Geschäftsführer der DIN-Event.

Und das Programm kann sich sehen lassen. Hier haben der Fachbereich Kultur, die städtische Veranstaltungsagentur, der Fachbereich Kultur und die Freilicht AG an einem Strang gezogen. Los geht es am 8. Juli mit Rebell Comedy, Musik von Still Collins und abmachen mit Markus Krebs. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet.

Sonderedition vom Fantastival

Vom 15. bis 25. Juli übernimmt dann Lea Eickhoff und das Team der Freilicht AG das Burgtheater. "Wir haben uns dafür entschieden das geplante Programm auf 2022 zu schieben. Aber in diesem Jahr muss niemand auf das Fantastival verzichten. Es wird eine Sonderedition statt finden", beginnt Lea Eickhoff. So können wir uns auf Thees Uhlmann, Kai Magnus Sting, Gregor Meile und Michael Mittermeier freuen, auch das beliebte Musical und Dauerbrennen Wolfgang Niedecken sind im Sommer mit am Start. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet (1. Juni).

"Auch wenn die Inzidenzen fallen, müssen diverse Regeln eingehalten werden", so Krößner. So gilt auf dem gesamten Gelände FFP2/OP-Maskenpflicht. Auf den Plätzen kann die Maske abgenommen werden. Die Veranstalter bitten die aktuellen Auflagen zu beachten. Die Sitzreihen im Burgtheater werden unterbrochen, sodass es genug Platz zwischen den Zuschauern geben wird. "Im letzten Jahr hat das bereits prima funktioniert. Einiges wurde optimiert, anderes übernommen", berichtet Krößner.

Bunter Mix an Veranstaltungen

Weiter geht es Ende Juli mit einer Poetry Night und Kabarett. Sommerfeeling bringen Patrice am 5. August, Culcher Candela (14. August) und Alvaro Soler am 20. August nach Dinslaken. Thorsten Sträter (4. August, präsentiert von den Stadtwerken) und Jürgen von der Lippe (22. August) werden sicher für ein gut gelauntes Publikum sorgen. "Eine ganz wunderbare Mischung", freut sich auch Reinhard Hofacker, Nispa Vorstandssekretär. Wie schon im letzten Jahr unterstützt die Niederrheinische Sparkasse das Event, in diesem Jahr an drei Abenden.

Auch der Fachbereich Kultur der Stadt Dinslaken hat das Programm mit gestaltet. An fünf Tagen wird es Kinder- und Familientheater, und an einem ein Kinderfest geben. Auch Jazz-Fans kommen auf ihre Kosten. Am 26. August treten auf, die Nighthawks, am 4. September das Cologne Contemporary Jazz Orchestra und am 12. September Chris Hopkins mit the Dutch Swing All Stars. "Drei außergewöhnliche Konzerte mit herausragenden KünstlerInnen der deutschen und internationalen Jazzszene", freuen sich Stefan Hutmacher und Thomas Termath.

Im September lassen die Gala der Musicalstars (5. September) das Burgtheater strahlen und ein akustisches Stimmenfeuer Maybibob und Onair (7. September) erklingen. Olli Schulz und Band kommen am 9. September nach Dinslaken. Das komplette Programm gibt es Online auf www.Din-Event.de und auf der städtischen Homepage. Tickets für die Veranstaltungen gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und in der Stadtinformation am Rittertor.