Noch stehen die sieben Säulen der Weisheit vor der bereits geschlossenen Realschule in der Dinslakener Stadtmitte. Dem Kunstwerk sieht man sein Alter an, denn die Zeichen der Zeit nagen an ihm. So hatte sich das der Künstler Waldemar Kuhn sich das allerding auch gedacht und so wird das Werk auch nach der Restaurierung keinen Schutzmantel bekommen.

Die Säulen der Weisheit wurden 1965 vor der Schule an der Wiesenstraße aufgestellt. Als Insptration für die Schüler stand es bis zur Schließung der Realschule am Eingang des Schulgebäudes. Heute ist das Werk von Bauzäunen umringt. Der Beton bröckelt.

Jetzt ist ein Restaurateur gefunden. Im Oktober kommt der Betonschneider zum Einsatz. Restaurateur Werner Paetzke begleitet den Abbau, wird das Kunstwerk über den Winter restaurieren und im kommenden Frühjahr an einem anderen Standort wieder aufstellen. "Das Fundament am neuen Standort wird voraussichtlich noch in diesem Jahr gegossen. Im nächsten Jahr dann sollen die sieben Säulen der Weisheit den Schülerinnen und Schülern des THG Inspriation geben. Denn der neue Standort wird der Stadtpark.

Restauration kostet und dewegen wurde der Ratsbeschluss mit Dringlichkeit beschlossen. Die Summe beläuft sich auf ingesammt 90.000 Euro. Knapp die Hälte, 40.000 Euro wurden durch Fördermittel vom Land NRW geholt, die IG Altstadt hat bisher 3.000 Euro gesammelt und die Nispa spendete 4.000 Euro. Es wird weiterhin gesammelt. Auch Sachspenden sind möglich. Interessenten können sich gerne an Dr. Ulrich Tekathen von der IG Altstadt wenden.