Schon jetzt ist das Programm des FANTASTIVAL Dinslaken vom 16. bis 25. Juli komplett. Neben international bekannten Größen wie Lukas Graham, Gentleman und Jethro Tull und deutschen Top-Acts Max Giesinger und Max Mutzke ergänzt der „Tomte“-Sänger Thees Uhlmann mit einer Lesung am 22. Juli im Burginnenhof das hochkarätige Line-up. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen und im FANTASTIVAL-Onlineshop.

Als Gründungsmitglied und Sänger der Hamburger Band „Tomte” feiert Thees Uhlmann große Erfolge auf der Bühne. Aktuell tourt er als Solokünstler und Buchautor durch die Nation. 2015 brachte er sein erstes Buch „Sofia, der Tod und ich“ raus, das schnell die deutschen Bestseller-Listen eroberte. Ende 2019 folgte nun sein zweiter Roman „Thees Uhlmann über Die Toten Hosen“, eine Hommage an seine Lieblingsband, woraus er am 22. Juli ab 20 Uhr im Burginnenhof lesen wird. Das Buch ist der erste Band aus der Serie des KiWi-Verlages, bei der bekannte Künstler über ihre musikalischen Vorbilder und Idole schreiben.

Befehl an alle! Bleibt besser klug.

Ein handgeschriebener Zettel am Schwarzen Brett seiner Schule – »Wer will mit zum Toten-Hosen-Konzert nach Hamburg? Bus wird organisiert. Eintragen!« – markiert den Beginn eines Orkans, der Thees Uhlmann aus der Ödnis ins Paradies wirbelt. Es ist 1988, und wer wie Thees Uhlmann zwischen Helmut Schmidt und Angela Merkel als Punk in Deutschland aufwächst, der liebt die Toten Hosen für immer. Und lernt fürs Leben: »Befehl an alle! Bleibt besser klug.« Thees Uhlmann erzählt von einer Liebe, die seit 30 Jahren währt, von einer Freundschaft, die entstanden ist, von gemeinsamen Konzerten und Fußballausflügen und dem Blitz der Erkenntnis in den bizarrsten Situationen.

Es gibt noch Tickets

Das 22. FANTASTIVAL Dinslaken findet vom 16. bis 25. Juli statt. Tickets gibt es bereits für die kölsche Band Kasalla am 16. Juli, die durch „Drunk In The Morning“ bekannt gewordene dänische Band Lukas Graham am 18. Juli, die Alt-Rocker Jethro Tull am 19. Juli, die Junge Sommernacht der Klassik mit dem Ensemble Spark am 21. Juli, das Dinslakener Comedy-Duo Thekentratsch am 23. Juli und den grandiosen Max Mutzke am 24. Juli. Die Konzerte mit Gentleman, Max Giesinger und die Sommernacht des Musicals sind bereits ausverkauft.

Der Verkauf läuft gut

Die Freilicht AG zeigt sich bereits sehr zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass das Programm in diesem Jahr schon so früh fertig ist und wir wieder einen ausgewogenen Mix hinbekommen haben. Dass bereits drei Konzerte ausverkauft sind, zeigt uns, dass die Künstler beim Dinslakener Publikum gut ankommen. Auch mit dem restlichen Verkauf sind wir bereits sehr zufrieden, für Jethro Tull gibt es beispielsweise nur noch wenige Ticktes. Das ist für uns als ehrenamtlichen Träger natürlich sehr wichtig. Jetzt können wir zusammen mit allen Ehrenamtlichen den Sommer kaum erwarten“, so Lea Eickhoff, Geschäftsführerin der Freilicht AG.

Tickets für die Lesung mit Thees Uhlmann sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der FANTASTIVAL-Website zum Preis von 28 Euro (zzgl. Gebühren je nach VVK-Stelle) erhältlich.