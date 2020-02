Im Kinofilm »Titanic« sahen 400 Millionen Menschen auf der Leinwand Kate Winslet und Leonardo DiCaprio beim Untergehen zu. Aber wie korrekt war dieser Filmuntergang tatsächlich? Physikprofessor und Bestsellerautor Metin Tolan hat die einzelnen Szenen naturwissenschaftlich unter die Lupe genommen und erklärt in dem Vortrag der Volkshochschule Dinslaken, am 11. Februar von 18:30 Uhr bis 20 Uhr im Dachstudio Dinslaken, warum die Titanic sinken musste. Hätte die Kollision mit dem Eisberg verhindert werden können? Was haben die Titanic und eine Ente gemeinsam? Und warum sind Sonnenuntergänge so romantisch? Prof. Tolan erzählt eine der größten Katastrophen der Seefahrt aus einem ungewöhnlichen, aber vor allem ungewöhnlich interessanten Blickwinkel. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS unter 02064 4135-0 oder im Internet unter www.vhs-dinslaken.de.