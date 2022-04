Es ist für mich unerträglich dieses Sinnfreien Kommentare eines Herrn Bohlen mit einer Ernsthaftigkeit zu lesen. Kurzum ich nehme ihn nicht Ernst. Was er aber in der letzten Woche von sich gab war Arm, da beschwert er sich tatsächlich das ihm ein vergessenes oder im Einkaufswagen liegen gelassenes Deo nicht Ordnungsgemäß zurück gebracht wurde. Wie armselig ist dieser Mensch, es gibt Familien die können sich in der aktuellen Zeit kein Brot erlauben und der Knilch trauert einem Deo hinterher, lächerlich. Wir sollten für Herrn Bohlen ein Spendenaufruf starten bevor er noch Anzeige gegen Unbekannt erstattet oder ist das schon passiert.