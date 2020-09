Am Donnerstag, 9. Oktober, in der Zeit von 19 Uhr bis 20.30 Uhr findet im Dachstudio der Vortrag „Rund um den Brocken – Kulturraum Harz“ statt (Kursnummer: 10902). Bei einer virtuellen Reise durch die Kulturlandschaft Harz werden neben Landschaftsarchitektur auch kirchliche, weltliche und industrielle Sehenswürdigkeiten besichtigt,

Das Wohlfühlgewicht beginnt im Kopf

Am Freitag, 9. Oktober, in der Zeit von 19 Uhr bis 21.30 Uhr findet bei der VHS in Dinslaken das Seminar „Das Wohlfühlgewicht beginnt im Kopf“ statt (Kursnummer: 30603). Die Teilnehmer erfahren, wie sie durch neue Denkweisen überflüssige Pfunde verlieren und Heißhungerattacken vermeiden können.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS, Telefon 02064 4135-0 oder im Internet unter www.vhs-dinslaken.de.