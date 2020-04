Nachdem Dinslakener Schützenvereine ihre Schützenfeste für diesen Sommer abgesagt haben, haben wir mit Lea Eickhoff von der Freilicht Ag gesprochen, wie es um das Fantastival im Juli steht.

„Im Moment ist es ein Verharren, denn bevor wir keine Vorgaben von Land und Bund erhalten, können wir das Festival weder zu- noch absagen“, erklärt die Geschäftsführerin der Aktiengesellschaft. "Bis dahin sind uns die Hände gebunden.“

Fantastival Dinslaken

Viele Varianten habe sie in ihrem Kopf schon durchgespielt. Ein Verschieben des Festivals z.B. in den Herbst kommt nicht in Frage. „Wenn wir für dieses Jahr absagen müssten, wäre es schön, möglichst viele Musiker und Künstler die auf dem Programm stehen, ins Jahr 2021 zu ziehen. So würden auch die bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten“, so Lea Eickhoff. Die Hoffnung bleibt, denn bis zum Fantastival 2020 sind es noch gut drei Monate. Wenn Veranstalter von sich aus absagen, greift keine Versicherung und die Künstler erhalten die volle Gage. „Ich tausche mich in den letzten Tagen viel mit anderen Veranstaltern aus. Gemeinsam können wir nur abwarten und das Beste aus der Situation machen.“

Konzert von Gentleman ausverkauft

Das 22. Fantastival Dinslaken ist für den Zeitraum 16. bis 25. Juli geplant. Die Konzerte von Gentleman, Max Giesinger und die Sommernacht des Musikals sind bereits ausverkauft.