Das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises Wesel beabsichtigt, im Rahmen des Programms „KOMM-AN NRW“ im Jahr 2021 erneut eine Fördersumme von rund 187.000 Euro zur Unterstützung bedarfsorientierter Maßnahmen vor Ort zu akquirieren.

Die Fördermittel werden in diesem Jahr vorbehaltlich eines Zuwendungsbescheides an das KI Kreis Wesel durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgeschrieben. Anträge auf Zuwendungen können bis zum 7. März 2021 beim KI Kreis Wesel gestellt werden. Antragsberechtigt sind neben den kreisangehörigen Kommunen alle gemeinnützigen Träger, Einrichtungen, Migrantenorganisationen und religiösen Gemeinden, die sich für eine Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, der Selbsthilfe und Partizipation im Bereich der Integration von geflüchteten und neuzugewanderten Menschen im Kreis Wesel einsetzen.

Was wird gefördert?

Im Rahmen des Programms können wie in den Vorjahren Ankommenstreffpunkte zur Erstorientierung, Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung, Maßnahmen zur sozialen Integration und gegen Diskriminierung sowie Angebote zur Qualifizierung und Unterstützung von Ehrenamtlichen gefördert werden. Weitere Infos per Mail an integration@kreis-wesel.de sowie unter Tel.: 0281/207-4035. Informationen zum Programm „KOMM-AN NRW“ gibt es unter http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/komm_an_nrw.