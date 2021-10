Unter dem jahreszeitlich höchst-aktuellen Titel: „Das Sonnenvitamin D – der Helfer in der dunkleren Jahreszeit“ steht der öffentliche Vortrag beim nächsten KneippInfoTreff. Er findet statt am kommenden Montag, 25. Oktober, ab 16 Uhr im Saal „Königs am Altmarkt“, Eppinghovener Straße 36 in Dinslaken.

Das sogenannte Sonnenhormon ist ein „Anknipser“ für den Knochenaufbau und aktiviert über 1000 Gene im Körper und war auch in der Corona-Vorsorge im Gespräch. Zu Gast ist Heilpraktiker Reinhard Bittner in der 60-minütigen „Gesundheits-Experten-Fragestunde“. Eintritt ist frei. Zuvor, 16 bis 16.15 Uhr, wird Aktuelles aus den Kurs- und Reise-Programmaktivitäten 2021/22 vorgestellt. Danach besteht natürlich die Gelegenheit sich zwanglos zu informieren, zum Klönschnack, sich zu den Fahrten anzumelden und evtl. Gleichgesinnte zu weiteren Freizeitaktivitäten kennenzulernen. Weitere Informationen unterm Kneipp-Telefon 02064/411541.