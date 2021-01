Obwohl Nicole Deucker in Oberhausen wohnt, ist sie häufig in Dinslaken unterwegs. Vor allem zur ehemaligen Zeche Lohberg zieht es sie und ihren Sohn immer wieder hin, schließlich findet sie dort beste Voraussetzungen, um ihrem Hobby nachzugehen: der Fotografie.

"Ich bin schon mein ganzes Leben lang fotografisch unterwegs", sagt die gebürtige Dortmunderin. Früher noch mit einer richtigen Kamera, heute mit einem Handy. Dazu meist mit einer Requisite. "Ich habe immer Ideen. Letztens habe ich einen alten Spiegel gefunden und bin damit losgezogen." Herausgekommen sind dabei faszinierende Bilder von Zechenwerkstatt, Förderturm und Bergpark. "Das ist wie bei Pfützen, da spiegelt sich ja immer alles so schön."

"Beim Fotografieren kann ich abschalten."

Das Fotografieren macht der 47-Jährigen nicht nur Spaß, es ist für sie auch eine Form der Therapie. "Aus gesundheitlichen Gründen bin ich zurzeit nicht berufstätig. Ich hatte ein Burn-Out, leide an Depressionen." Wie es ihr wirklich geht, hat die BürgerReporterin bereits 2019 in einem Beitrag in unserer NachrichtenCommunity geschrieben. "Beim Fotografieren kann ich abschalten und den Fokus auf die schönen Sachen legen", sagt Nicole Deucker.

Noch mehr Fotos gibt es auf ihrem Profil im Lokalkompass zu sehen. Dort ist sie seit 2010 registriert und hat mit ihren Beiträgen über 200.000 Leser erreicht.