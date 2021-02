Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen wollten die Gleichstellungsstelle und ihre Kooperationspartner auf One Billion Rising am 14.Februar aufmerksam machen. Eigentlich wird an diesem Tag auf dem Neutorplatz in Dinslaken getanzt um gegen Gewalt an Frauen zu protestieren.

Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt

gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Das sind eine Milliarde Frauen (One Billion) weltweit, denen Gewalt angetan wird. One Billion Rising (Eine Milliarde erheben sich) ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz, ein Akt weltweiter Solidarität und eine weltweite Demonstration, die zeigt, wie viele Menschen sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen.

In Deutschland hat ebenfalls jede dritte Frau körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, jede fünfte

Frau hat körperliche oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft erlebt und jede 20. Frau wurde

ein Vergewaltigungsopfer. Deshalb hat die Gleichstellungsstelle dazu eingeladen Videos aufzunehmen, wie zu „Break the Chain“ getanzt wird und diese an die Gleichstellungsstelle zu senden. Aus den Einsendungen wurde ein Video zusammengeschnitten, dass auf der Youtube-Seite der Gleichstellungsstelle Dinslaken und bei Facebook zu sehen ist.