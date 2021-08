Das Thema "Helfen um zu helfen" haben die Firmen Yusen Logistics (Deutschland) GmbH & Ocean Network Express Pte. Ltd. sehr ernst genommen. Obwohl die derzeitige Situation auf dem Seefrachtmarkt eine globale Herausforderung für alle Beteiligten darstellt, konnten die DLRG Ortsgruppe Dinslaken kürzlich zwei 20-Fuß-Hochseecontainer entgegennehmen.

Dinslaken. Am 26. Juli haben die Lebensretter ihre Suche öffentlich gemacht und keinen Monat später stehen der Ortsgruppe zwei weitere Container zur Verfügung. Die Container wurden von der Firma ONE gespendet und von der Firma YUSEN kostenfrei an die Rheinrettungsstation ausgeliefert. Die zwei Container dienen der DLRG zukünftig als zusätzlicher Lagerraum, um das lebensrettendes Equipment trocken und sicher aufzubewahren.

„Wir freuen uns sehr über die außergewöhnliche Spende der Firmen, welche unsere Arbeit maßgeblich unterstützt“, sagt Wolfgang Kuhn, Leiter der Dinslakener DLRG Ortsgruppe. „Darüber hinaus bedanken wir uns bei den Firmen Eickhoff Garten- und Landschaftsbau & ContainerExpress Sühling GmbH für die lokale Unterstützung der Maßnahme.“